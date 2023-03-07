وزير الثقافة الأسبق: العمل في مؤسسة «فاروق حسني للفنون» جاد وحيادي

عبر الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، التي تحمل اسمه، عن سعادته بإطلاق حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الرابعة للعام 2023، في مجالات الرسم والنحت والتصوير والعمارة ونقد الفن التشكيلي، والتي انطلقت بمركز الجزيرة للفنون بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتوجه فاروق حسني للشباب، قائلا: «سعيد بزيادة أعداد الشباب من الفنانين، وهذا شيء مبشر على مستقبل الفن الوطن».

وتابع: «المؤسسة تحتفل بالسنة الرابعة، ومستمرة برعاية وزارة الثقافة، كما أن العمل في المؤسسة جاد وحيادي، وبعيد تماما عن المحسوبية والتحيز، وأشكر مجلس الأمناء في المؤسسة».

وتقدم للجائزة 1850 عملا فنيا وبحثا نقديا من 1056 من جميع المحافظات المصرية، وتبلغ قيمة المسابقة نصف مليون جنيه مصريا، قيمة جوائز الرسم، والنحت والعمارة 100 ألف جنيه مصرى لكل مجال موزعة (الجائزة الأولى 50 ألف جنيه ودرع التكريم، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه، لجائزة الثالثة 20 ألف جنيه")

وتبلغ قيمة جائزة النقد الفني التشكيلي 60 ألف جنيه مصري (الجائزة الأولى 30 الف جنيه ودرع التكريم – الجائزة الثانية 20 ألف جنيه – الجائزة الثالثة 10 آلاف جنيه)، كما تبلغ قيمة جائزة التصوير الفوتوغرافي 100 ألف جنيه مصري (الجائزة الاولى 50 ألف جنيه ودرع التكريم – الجائزة الثانية 30 ألف جنيه – الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه).