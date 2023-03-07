المسلماني يتحدث عن 200 سنة من تاريخ المطابع الأميرية: ثقل ثقافي

تحدث الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني عن المطابع الأميرية والتي يمر على إنشائها أكثر من 200 عام، وذلك خلال حلقة برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحياة».

أول مطبعة مصرية كانت هناك

وأوضح المسلماني أن المطابع الأميرية أنشئت في بولاق العريق، مشيرًا إلى أن هذا المكان كان فيه ثقل ثقافي نظرًا لوجود أول مطبعة في مصر هناك والتي أنشأها هناك محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة.

وأشار إلى أن محمد علي باشا أرسل فنيي هذه المطبعة ليتعلموا في مدينة ميلانو الإيطالية وطبعوا هناك أول قاموس إيطالي عربي.

هذه المنطقة بها حضور صحفي كبير

ولفت إلى أن هذه المنطقة بها حضور صحفي كبير، حيث تتواجد فيها صحف الأهرام وأخبار اليوم ومؤسسة دار المعارف.

وأكد المسلماني أن محمد علي باشا كان يهدف لمواجهة الغرب بما لديهم من تقدم، مشيرًا إلى أن هذه المطابع تغير اسمها أكثر من مرة حتى أطلق عليها الرئيس محمد أنور السادات المطابع الأميرية، لافتًا إلى أنها تطبع الأوراق للمؤسسات الرسمية بالإضافة لإسهاماتها في طباعة الكتب وتقديمها الكثير للقوة الناعمة المصرية عبر 200 عام.