المطرب يوسف البربري يتصدر تريند أنغامي بأغنية «مفيش مانع»

تصدرت أغنية «مفيش مانع» للمطرب يوسف البربري تريند منصة أنغامي عبر مصر والشرق الأوسط، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة، من كلمات هاني أبو النجا، وألحان إسلام معز، توزيع عمرو صلاح، مكس وماستر ماهر صلاح.

أغنية يوسف البربري من كلمات هاني أبوالنجا

وكشف المطرب الشاب يوسف البربري عن سعادته بنجاح أغنية «مفيش مانع» بعد أيام قليلة بطرحها عبر منصات السوشيال ميديا، مؤكدًا طرحه عدة أغان أخرى خلال الأيام المقبلة، وأنه دائما ما يبحث عن الجديد والتعاون مع الأفضل في صناعة الأغاني.

يوسف البربري تعاون مع أحمد سعد

وطرح خلال الفترة الماضية يوسف البربري عدة أغان أهمها أغنية «حبك دمار شامل»، والتي تعاون فيها مع أحمد سعد كملحن، بينما قام بتأليفها علاء راشد وتوزيع عمرو صلاح ومكس ومستر هاني محروس.

كما طرح أغنية «الراجل الصح» من كلمات أسامة أنور، وألحان محمد الزعفراني، وتوزيع تيام طارق ومكس وماستر المهندس هاني محروس.

ويستعد البربري في الفترة القادمة لطرح دعاء خاص بشهر رمضان قام بالانتهاء منه مع المؤلف هاني رجب، والملحن إسلام معز، والموزع عمرو صلاح وبعدها يستعد لتسجيل أكتر من أغنية لطرحها بموسم الصيف.