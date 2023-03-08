مصرع شخص داخل حفرة بعمق 15 مترا في قرية طهنا الجبل بالمنيا

لقى شخص مصرعه، داخل حفرة عمقها 15 مترا بمنزل ريفي في قرية طهنا الجبل بشرق النيل، في مركز المنيا، حيث تم اكتشاف أعمال الحفر بسبب ظهور هبوط أرضي بالقرية، وبانتقال أجهزة الأمن تمكن صاحب المنزل وأسرته من الهرب فيما تبذل قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال الجثة من داخل الحفرة.

حدوث هبوط أرضي بطهنا الجبل

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث هبوط أرضي داخل منزل، بقرية طهنا الجبل التابعة لمجلس قروي نزلة حسين، بمركز المنيا.

هروب صاحب المنزل وأسرته

بالانتقال رجال الشرطة والبحث الجنائي، تبين وجود حفر بعمق 15 مترا في قطر 1.5 متر، داخل المنزل، وفور وصول رجال الأمن، هرب مالك المنزل وأسرته وجارٍ البحث عنهم وضبطهم.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين وجود شخص مفقود تحت أعمال الحفر يدعى «عمرو.م» 22 عاما، مقيم بقرية المطاهر الشرقية بمركز أبو قرقاص، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال جثته، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار صاحب المنزل واستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.