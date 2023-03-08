مصرع سيدة وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 11 آخرون، جميعهم من محافظة أسيوط، وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «371 س و ر»، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي بحري مدخل مركز ديرمواس، بسبب انفجار الإطار الخلفي.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع فايزة حسن نصير، 90 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 11 شخصا ونقلهم إلي مستشفى ملوي

كما أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا جميعهم من محافظة أسيوط، وهم مصطفى عبد المعبود عبدالحميد 43 عاما، شعبان محمد علي 30 عاما، محمد ربيع محمود 26 عاما، سعودي ربيع محمود 32 عاما، محمد شعبان أحمد 21 عاما، سيد محمد علي 34 عاما، عماد حمدي يحيى 31 عاما، عبد الحافظ شعبان عبدالحافظ 32 عاما، إيهاب حسين سيد 23 عاما، أحمد محمد تامر 29 عاما، محمود يوسف حسن 48 عاما.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث من الطريق الصحراوي.