أسماء 4 شباب ضحايا حادث تلبانة المروع بين موتوسيكل وتروسيكل بالدقهلية

استقبل مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بمحافظة الدقهلية الليلة، 4 ضحايا حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بالطريق الواصل بين قريتي «تلبانة- جديدة الهالة» بدائرة مركز المنصورة بالإضافة إلى مصاب واحد جرى إيداعه العناية المركزة لعلاجه.

أسماء ضحايا حادث تلبانة

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية لـ«الوطن»، إن حادث تلبانة اليوم أسفر عن مصرع 4 شباب من أهالي قرية تلبانة وهم:

-محمد خالد عزمي عارف السلامونى 16 سنة

-محمد إيهاب منير حسن قورة 17 سنة

- إبراهيم شحاته إبراهيم السيد 17 سنة

-فتحي عبده أحمد فتحي الجمال 17

وجرى إيداعهم جميعا مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة عمر محمد معروف 17 عاما، وهو حاليا في العناية المركزة وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

بلاغ بوقوع حادث تلبانة

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم على طريق تلبانة جديدة الهالة بين تروسيكل ودراجة بخارية ووجود ضحايا.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث تبين مصرع 4 شباب وإصابة خامس، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم، كما جرى نقل شاب المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حرر عن دلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.