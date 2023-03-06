«تحالف العمل الأهلي» لقناة الحياة: «كتف في كتف» الأولى من نوعها بتاريخ مصر

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ مبادرة كتف في كتف الأولى من نوعها في التاريخ المصري على مستوى تجميع أكثر من 30 مؤسسة وكيان تطوعي وتنموي تجتمع في مبادرة واحدة وتكمل جهود بعضها بقاعدة بيانات موحدة تستهدف 20 مليون مستفيد تقريبا بما يقرب من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية ووجبات ساخنة ومطابخ منتشرة على مستوى الجمهورية ومخيمات رمضانية وموائد الرحمن.

مستهدفات المبادرة

وأضاف زمزم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن المبادرة تستهدف خدمة القرى الأكثر فقرا والمحافظات الحدودية: «نتجمع بأكبر رقم يمكننا كمؤسسات المشاركة به، وهدفنا في التحالف الوطني تكوين 4 ملايين كرتونة غذائية، والهدف الأهم هو توزيع الكرتونة على كل المستفيدين من خدمات التحالف، حيث تكفي الكرتونة الواحدة 5 أفراد لمدة شهر».

وزن الكراتين

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الكراتين يتراوح وزنها من 12 إلى 15 كيلوجرام مواد غذائية، وهناك كراتين يصل وزنها إلى 20 كيلوجراما، وهناك أسر تحتاج إلى كرتونتين في الشهر، والتوزيع يكون وفقا لخطة منضبطة جدا».