تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين في القاهرة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين في القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما أوهمهم أنه يعمل كوسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، المتهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن قدموا بلاغات لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تفيد تضررهم من المتهم واستيلائه على أموالهم، بعد أن أوهمهم بأنه يعمل كوسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض.

وأضافوا في المحضر أن المتهم المشار إليه، أنه أحضرهم لمقر شركة لاستلام القروض، ووقعوا على إيصالات أمانة، مقابل دفع عمولة له، وبعد فترة اكتشفوا أنه لم يسدد الأقساط المتفق عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالته للنيابة، وكانت أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهم

من جهته، قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336، تكون «بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وحال العود يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها».