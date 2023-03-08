9 شروط للتقدم لحج الجمعيات الأهلية.. و6 أمراض تمنع صاحبها من أداء المناسك

يواصل أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء حج الجمعيات الأهلية 2023 1444 التقديم لليوم الثاني على التوالي، وذلك إما ورقيا أو إلكترونيا من خلال هذا الرابط ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 20 مارس الجاري.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج، تتمثل فيما يلي:

- أن يكون الحج مصري الجنسية.

- لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج طوال حياته.

- لا يقل سن الرجال عن 25 عاما.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عاما ولا يقل عمره عن 18 عاما.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

- مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 يناير 2023 ولم يوقع عليها أي جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

الفئات المرضية غير المسموح لها أداء فريضة الحج

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام»

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- السيدات الحوامل الأشهر الأولى والأخيرة.

- مرضى تليف الرئة.

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.

وأشارت المؤسسة القومية لتيسير الحج، إلى أنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة.