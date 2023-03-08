«الغرفة التجارية» بالدقهلية: الإفراجات الجمركية للأعلاف تؤدي لانفراجة في سوق الدواجن

قال المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، إن الدولة تبذل قصارى جهدها حاليًا في حل أزمة ارتفاع أسعار بعض السلع واللحوم وستشهد الأسواق انفراجة كبيرة في الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف «رعب»، في بيان صحفي، أن الحكومة تسعى لخفض أسعار الدواجن بعد أن شهدت تحركًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتوفيرها للمواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

انخفاض أسعار الدواجن مع الإفراجات الجمركية على أعلاف

وأشار رئيس غرفة الدقهلية، إلى أن زيادة معدلات الاستهلاك تتزايد في شهر رمضان، وجاء اهتمام الدولة بزيادة الإفراجات الجمركية على أعلاف الدواجن ليساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث تم ضخ كميات كبيرة من الأعلاف تكفي لعدة أشهر قادمة، وأتوقع انخفاض الأسعار أكثر مع زيادة الإفراجات الجمركية.

الإفراج عن 3 مليون طن مستلزمات أعلاف الدواجن

وأكد أن الإفراجات متواصلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك المركزي، في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات أعلاف الدواجن إلى نحو 3 ملايين طن، مؤكدًا أنه لابد من مساعدة وتشجيع المنتجين لاستمرارهم في العمل حتى يزداد الإنتاج خلال الفترة المقبلة وبالتالي تنخفض الأسعار تدريجيًا خلال الأشهر القادمة.