الغرف التجارية: أسعار الدواجن البيضاء تشهد استقرارا ملحوظا في الأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الدواجن البيضاء تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، وذلك بعد سد الفجوة التي حدثت بين الانتاج والاستهلاك باستيراد الدولة للدواجن البرازيلية.

أسعار الدواجن والكتكوت

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح مابين 19 إلى 22 جنيها، بينما الكتكوت الساسو يتراوح مابين 9 إلى 16 جنيها، حسب الصنف.

وأضاف أن سعر الدواجن البيضاء بالنسبة للمستهلك يتراوح ما بين 73 جنيها لـ75 جنيها للكيلو، بينما سعر الدواجن البيضاء 68 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وهذا السعر ما زال مبالغ فيه، حيث أن التكلفة العادلة ينبغي أن تكون 65 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، كما أن للحلقات الوسيطة دور في زيادة السعر عن السعر العادل.

ضرورة وضع رقابة صارمة

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة علي الحلقات الوسيطة وتحديد هامش ربح لها في ظل الأزمة، حيث أن الحلقات الوسيطة تربح مبالغ كبيرة من بيع الدواجن، ويتراوح مكسب الحلقات الوسيطة ما بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو، وهذا مكسب مبالغ فية.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، أننا نحتاج مابين 4 إلى 6 أشهر حتي يرجع إنتاج الدواجن المحلية للوضع الطبيعي، كما أن تفضيل المواطنين لشراء الدواجن المحلية أو المستوردة يختلف من شخص لآخر حسب نمط المستهلك وإمكاناتة المادية.