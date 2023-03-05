تعرف على أسعار الفراخ في بورصة الدواجن بالقليوبية اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم في أسواق القليوبية استقرارا نسبيا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها، واتحاد منتجي الدواجن، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 72 و74 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن في القليوبية، والبط والكتاكيت والرومي، وفق ما أعلنه بيان البورصة الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية، واتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم بورصة الدواجن بالقليوبية

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

الفراخ البيضاء الكيلو بين 72 و74 جنيها

الفراخ الساسو الكيلو بين 110 و115 جنيها

الفراخ البلدي الكيلو بين 98 و99 جنيها

الفراخ الأمهات أبيض الكيلو بين 64 و65 جنيها

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن، وفق بيان البورصة الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 21 جنيها

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها

كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.5 جنيه

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه

أسعار الفراخ اليوم البط بأنواعه

فيما شهد سعر البط استقرارا وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

بط مولارد الكيلو 77 جنيها

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية، أن أسعار الكتكوت الرومي كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات

أسعار البيض اليوم

كما جاءت أسعار البيض كالتالي:

بيض أحمر طبق 30 بيضة 97 جنيها

بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها

بيض بلدي طبق 30 بيضة 102 جنيها.