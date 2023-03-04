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رئيس شعبة المواد الغذائية: سعر طبق البيض 85 جنيها في المزرعة

كتب:

مريم حنفي
01:01 م | السبت 04 مارس 2023
أسعار البيض

أسعار البيض

تشهد أسعار البيض تراجعا ملحوظا نظرا لزيادة المعروض وانخفاض المبيعات مع توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة بحسب ما قاله حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية. 

انخفاض سعر البيض

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية إن سعر البيض الأحمر أرض مزرعة 94 بدلا من 100 جنيه والبيض الأبيض 85 بدلا من 96 في المزرعة بينما يصل للمستهلك بزيادة من 5 إلى 10 جنيهات. 

وأضاف المنوفي لـ«الوطن» أن الأسواق تشهد الفترة الحالية تراجعا في أسعار البيض والسبب في ذلك زيادة المعروض مع ركود السوق وانخفاض نسبة المبيعات متوقعا استمرار تراجع السعر الفترة المقبلة. 

انخفاض أسعار الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريح لـ«الوطن» إن أسعار البيض تشهد استقرار الفترة الحالية متوقعا انخفاض اسعار الدواجن الفترة المقبلة مع استقبال شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي.

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بقلم مريم حنفي