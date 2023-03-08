ضبط 4 أشخاص بتهمة سرقة هاتف وسيارة سائق بالإكراه في الدقهلية 

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من سائق سيارة أجرة تاكسي - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بقيام 3 أشخاص مجهولين بالتواصل معه عبر أحد التطبيقات وطلبهم منه توصيلهم من مدينة الإسكندرية إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وعقب وصولهم تعدوا عليه بالضرب بالأيدي دون حدوث إصابات واستولوا على هاتفه المحمول والسيارة قيادته ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريتي أمن الدقهلية والإسكندرية وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بلرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بغرض التصرف في السيارة ببيعها، كما أرشد المتهمون عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما.