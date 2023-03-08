كشف ملابسات سرقة 3.2 مليون جنيه من سيارة في مدينة نصر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوجود واقعة سرقة داخل إحدى شركات الأتوبيسات.

بالانتقال والفحص تمّ التقابل مع سائق بالشركة وآخران مندوبي مبيعات بذات الشركـة، وقرروا بأنهم حال تواجدهم بالمحطة محل البلاغ لحجز تذاكر للسفر لأحدى المحافظات لشراء قطعـة أرض لمالك الشركة عملهم تاركين حقيبتين يحتويا على 3 ملايين و200 ألف جنيه، بسيارة قيادة الأول، ولدى عودتهم اكتشفوا سرقة المبلغ المالي وأثناء الفحص حضر المستشار القانوني للشركة، واتهم السائق المذكور وأحد المندوبين بتبديد المبلغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام أحد المارة بالوقوف بجانب السيارة وتمكن من فتحها والاستيلاء على الحقيبتان وبداخلهما المبلغ المشار إليه ، ولاذ بالفرار، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه عدا جزء منه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار بتحريض من أحد مندوبي المبيعات، كما أضاف أحد المتهمين بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهة المحرض على ارتكاب الواقعة بأقوال المتهمين أيدها واعترف بتخطيطه للاستيلاء على المبلغ المالي، وتحريضهم على ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة.

بإعادة مناقشة المحصلين حول المبلغ المالي ومصدره، ووجهته إلى مدينة الأقصر أفادوا بقيام المُبلغ بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بطرق غير مشروعة.