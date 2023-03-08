سعر البيض اليوم.. و«الغرفة التجارية»: المعروض كثير

يشهد البيض تراجعا في سعره اليوم، 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، والسبب في ذلك زيادة الإنتاج ووفره العلف، بالإضافة إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض الأسعار الفترة المقبلة وشراء المواطن الكرتونة، بحسب ما قالة عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

انخفاض أسعار البيض اليوم

من جهته، قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار البيض تشهد اليوم تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار أمس؛ إذ يسجل البيض الأحمر في المزارع 95 بدلا من 98، والأبيض 92 بدلا من 95، ويصل للمستهلك زيادة من 5 إلى 10 جنيهات.

توقعات باستمرار انخفاض أسعارالبيض الفترة المقبلة

وأوضح «المنوفي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تراجع سعر البيض اليوم 3 جنيهات بسبب زيادة الإنتاج الذي يؤدي الي زيادة البيض داخل المزارع، ما يسفر عنه انخفاض الأسعار، بالإضافة إلى مساهمة وفره العلف أيضا في زيادة الإنتاج.

وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه من المتوقع انخفاض أسعار البيض، الفترة المقبلة؛ إذ تتراوح سعر الكرتونة للمستهلك بين 70 و77 جنيا، مشيرا إلى أن المواطن حاليا يشتري استهلاكه اليومي من البيض فقط، دون شراء كميات زيادة.