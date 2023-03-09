صاحبة الصوت النسائي في أغنية «ولعانة» لأحمد مكي تكشف عن بدايتها الفنية

كشفت المطربة هدي السنباطي، صاحبة الصوت النسائي في أغنية الفنان أحمد مكي الجديدة «ولعانة»، التي جاءت ضمن الحملة الدعائية لمسلسل «الكبير أوي» الجزء السابع، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم، عن بدايتها الفنية.

هدي السنباطي تشكف بدايتها الفنية

وقالت هدي السنباطي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها مطربة قديمة، وعملت في العديد من الأغاني مثل «ناصية زمان» لأحمد مكي، وكانت مطربة الفنانة نجوي فؤاد، والراقصة دينا، وصوفينار، وراقصات أخري كثيرة.

وأضافت هدى السنباطي، أنها تقدم طلبوهات رقص في مسرح البالون باستمرار؛ إذ أنها بدأت في قصر الثقافة، مؤكدة سعادتها بنجاح أغنية «ولعانة»، التي شاركت فيها بجانب أحمد مكي مؤخرا، وتتمني القادم يكون أفضل، وينال إعجاب الجمهور والنقاد.

إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

في سياق آخر، قد طرح الفنان أحمد مكي، إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظى بتفاعل كبير من الجمهور.

وحقق إعلان مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، عددا كبيرا من المشاهدات فور طرحه على «فيس بوك»، بواقع أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة خلال يومين فقط.