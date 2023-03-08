حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسماعيلية.. ومحام يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق في مركز الإسماعيلية بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار في الحشيش على نطاق واسع، بعد ضبطه بكمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها وترويجها.

وناقشت جهات التحقيق المتهم في المواد المخدرة من مخدر الحشيش المضبوط بحوزته، وبلغت ما يقرب من 60 طربة، بعد تأكيد تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجاره بها.

اعتراف المتهم

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار وتوزيعها على صغار التجار بدائرة مركزي أبوصوير والقنطرة غرب، فيما تم التحفظ على المضبوطات وسيارة بحوزته.

وكانت معلومات وردت الي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بتردد أحد العناصر الإجرامية علي دائرة مركز أبوصوير للاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة مخدر الحشيش.

واستهدفت مأمورية المتهم حال وجوده في منطقة «أبو خروع»، التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير، وألقت القبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته داخل السيارة على المواد المخدرة المضبوطة.

محام: عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للمؤبد

وقال المحامي محمد حسن، إن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد، حال تيقن المحكمة من اتجار المتهم فيها، وسبق اتهامه في قضايا مشابهة وضبطه بالمواد المخدرة متلبساً.

وأضاف، بأن العقوبة قد تكون مخففة بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسيارة والمبالغ المالية المضبوطة مع المتهم لحظة القبض عليه.