ماذا قال المتهمون بقتل جارتهم العجوز في الهرم؟ «الكيف» كلمة السر

داخل شقة بالطابق الأرضي لا تزيد مساحتها عن 60 مترا في الهرم، تعيش عجوز تدعى «زينب» بمفردها نحو 6 سنوات، وكانت تنتظر نجلها في نهاية الأسبوع ليحضر لها احتياجاتها المنزلية، لكن الزيارة الأخيرة للابن كانت صادمة له إذ وجد والدته غارقة في دمائها جثة هامدة.

خطة القتل

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص من جيرانها، إذ اعترفوا بأنهم اتفقوا على قتل المجني عليها، وبيتوا النية على قتلها، ونجحوا في الدخول إلى شقتها من النافذة.

وأضاف المتهمون أنهم خلال قيامهم بالبحث عن مشغولاتها الذهبية أسرعت السيدة في الاستغاثة بجيرانها، لكنهم كتموا أنفاسها حتى توفيت في الحال، واستولوا على هاتفها المحمول وسلسلة ذهبية.

تجديد حبس المتهمين 15 يومًا

وأشاروا إلى أنهم باعوا السلسلة الذهبية، واشتروا بثمنها مخدرات، وأرشدوا عن مكان الهاتف، ونسبت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

وجددت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وواجهتهم بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهمين تنفيذ الجريمة.

عقوبة القتل العمد

وحول العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه للوطن عقوبة القتل العمد بقوله: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».