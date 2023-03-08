نائب أسقف الخدمات: نسعى لنشر مبادرة «اكفل طفل مسيحي» في الكنائس

تسعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة المقبلة لنشر الوعي حول ثقافة كفالة الأطفال، ونشر المبادرة في كل الكنائس، وزيادة أعداد الأسر التي تكفل الأطفال.

مبادرة كفالة طفل مسيحي

وقال القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، عبر الصفحة الرسمية لأسقفية الخدمات إن مبادئ المسيحية والكتاب المقدس تدعو لفكرة الكفالة، ومبادرة «كفالة طفل مسيحي» هي فرصة جيدة لتنفيذ كلام الكتاب المقدس والمبادئ الكنسية التي تعتمد على المحبة والعطاء، موضحاً أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الممثلة في البابا تواضروس الثاني، والمجمع المقدس، استضافت أول أسرة مسيحية تكفل طفلًا، وأصحاب «مبادرة كفالة طفل مسيحي» وتحدثوا عن تلك التجربة أمام الآباء الأساقفة والمطارنة بالمجمع المقدس.

وتابع القمص رافائيل، أن البابا تواضروس والآباء الأساقفة أخذوا انطباعًا إيجابيًا حول المبادرة، وبالفعل بدأ عدد من الأساقفة لنشر تلك المبادرة في إيبارشياتهم، منهم الأنبا انجيلوس مقرر المجمع المقدس للملاجئ.

كفالة 140 طفلًا

وأشار إلى أن علاقة الكنيسة لا تنقطع بالأطفال الذين يتم كفالتهم، بل هناك دائمًا تواصل بين الأسرة والكنيسة، مضيفًا أن وزارة التضامن أعلنت من قبل بأن هناك 140 أسرة مسيحية أخدت الموافقات بكفالة أطفال، وهذا يؤكد تقبل الأسر المسيحية لتلك الفكرة وإقبالها عليها، والكنيسة تسعي لتكون حلقة الوصل بين الوزارة والأسر.

وأكد أهمية وجود طفل في أسرة مكونة من أب وأم يهتموه به، ولا يشعر بالاختلاف عن الأطفال الآخرين.