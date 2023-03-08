الأرصاد: استقرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في طقس اليوم

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، إلى استمرار حالة الطقس الغائم جزئيا فى حالة الطقس اليوم، واستمرار تكاثر السحب المنخفضة اليوم تعمل على حجب أشعة الشمس معظم فترات النهار، حيث يسوط طقس غائم جزئيا، على شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية، ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة ومنطقة مصر الوسطى، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على السواحل الغربية للبلاد، وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على مدن ومحاظات الجمهورية، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 22- 12

- العاصمة الإدارية 22 - 12

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 22 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10