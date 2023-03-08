موعد نهاية شهر أمشير 2023.. باق ساعات على رحيل «أبو الزعابيب»

موعد نهاية شهر أمشير 2023، أصبح محل اهتمام المواطنين، إذ يعد الشهر السادس من الشهور القبطية، وفيه تنشط الرياح وتتساقط أوراق الشجر، وتزداد الأتربة العالقة، والزعابيب، وبرودة الجو، ويعد الشهر الأخير في الشتاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد نهاية شهير أمشير 2023، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

نهاية شهر أمشير 2023

وتأتي نهاية شهر أمشير 2023، غدا الخميس 9 مارس 2023، إذ كانت بداية الشهر منذ يوم 8 فبراير لنفس هذا العام.

درجات الحرارة غدا بعد نهاية شهر أمشير 2023

وترتفع درجات الحرارة غدا، مع نهاية شهر أمشير 2023، وترصدها«الوطن» فيما يلي على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية:

- القاهرة 24 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 24 - 11

- بنها 23 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 22 - 09

- بني سويف 23 - 09

- المنيا 24 - 07

- أسيوط 24 - 07

- سوهاج 26 - 08

- قنا 30 - 09

- الأقصر 31 - 10

- أسوان 32 - 11

- الوادي الجديد 38 - 08

- أبو سمبل 31 - 10