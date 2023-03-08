رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

المسلماني عبر قناة الحياة: العالم سيعتمد على الطاقة الفضائية في 2035

كتب:

أحمد حامد دياب
10:33 م | الأربعاء 08 مارس 2023
الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

تحدث الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، عن توقعات شكل العالم عام 2035، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر قناة «الحياة»، متوقعًا أن الطاقة القادمة ستكون من الفضاء إذ تعتبر الطاقة الفضائية هي أحدث ما في علوم الطاقة الآن.

مبادرة الطاقة الفضائية لحصد الطاقة الشمسية من خارج الأرض

وكشف المسلماني عن التفاصيل مشيرًا إلى وجود مبادرة يطلق عليها مبادرة الطاقة الفضائية، لحصد الطاقة الشمسية من الفضاء وليس من على الأرض، والحصول على أشعة الشمس قبل مرورها من الغلاف الجوي وجمعها في أقمار صناعية كبرى صٌنعت خصيصأ لهذا الغرض ثم تحول هذه الطاقة لمحطات استقبال موجودة على الأرض تحولها إلى كهرباء.

العالم قد يحقق اكتفاء من الطاقة الفضائية والاستغناء عن التقليدية

واعتبر المسلماني، أن هذا الأمر خطير جدًا، نظرا لأن قمر صناعي واحد يمكنه إنتاج كهرباء يعادل محطة نووية، لافتًا إلى أن العالم قد يحقق اكتفاء من الطاقة الفضائية والاستغناء عن الطاقة التقليدية التي يحصل عليها من الوقود الأحفوري ومن المحطات النووية.

اقرأ المزيد:

المسلماني: تسلا توقع أن نتواصل مع الكائنات الفضائية في المستقبل

المسلماني يتحدث عن 200 سنة من تاريخ المطابع الأميرية: ثقل ثقافي

المسلماني عبر الحياة: المخترع نيكولا تسلا عانى من الفشل في بداية حياته

أحمد المسلماني بقناة الحياة: مبادرة «سكن كريم» تعد صناعة أمل جديد في مصر
بقلم أحمد حامد دياب