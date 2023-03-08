المسلماني عبر قناة الحياة: العالم سيعتمد على الطاقة الفضائية في 2035

تحدث الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، عن توقعات شكل العالم عام 2035، خلال حلقة الأربعاء من برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر قناة «الحياة»، متوقعًا أن الطاقة القادمة ستكون من الفضاء إذ تعتبر الطاقة الفضائية هي أحدث ما في علوم الطاقة الآن.

مبادرة الطاقة الفضائية لحصد الطاقة الشمسية من خارج الأرض

وكشف المسلماني عن التفاصيل مشيرًا إلى وجود مبادرة يطلق عليها مبادرة الطاقة الفضائية، لحصد الطاقة الشمسية من الفضاء وليس من على الأرض، والحصول على أشعة الشمس قبل مرورها من الغلاف الجوي وجمعها في أقمار صناعية كبرى صٌنعت خصيصأ لهذا الغرض ثم تحول هذه الطاقة لمحطات استقبال موجودة على الأرض تحولها إلى كهرباء.

العالم قد يحقق اكتفاء من الطاقة الفضائية والاستغناء عن التقليدية

واعتبر المسلماني، أن هذا الأمر خطير جدًا، نظرا لأن قمر صناعي واحد يمكنه إنتاج كهرباء يعادل محطة نووية، لافتًا إلى أن العالم قد يحقق اكتفاء من الطاقة الفضائية والاستغناء عن الطاقة التقليدية التي يحصل عليها من الوقود الأحفوري ومن المحطات النووية.