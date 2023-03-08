إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق «بني سويف - الفيوم»

أصيب 3 أشخاص، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق بني سويف/ الفيوم الزراعي، بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث صدمت السيارة الدراجة النارية التي يستقلها 3 أشخاص وفرت هاربة، فيما سقط مستقلي الدراجة النارية أرضًا.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، حيث هرع الجميع لمساعدة المصابين، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، وفرار السيارة هاربةً عقب ارتكاب الحادث، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ قيام سيارة ملاكي بالاصطدام بدراجة نارية على طريق بني سويف/ الفيوم، قبل اللاهون بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث تصادم السيارة والدراجة النارية، عن إصابة كل من محمد طه عبد الواحد 18 سنة، ومحمد منصور عبد الحميد 19 سنة، وأحمد محمد عبدالله 20 سنة، بإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.