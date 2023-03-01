«السكة الحديد» تعلن تعديل مواعيد الخطوط بحوش محطة الزقازيق.. اعرف التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق، وذلك نظرًا لأعمال تنفيذ مشروع نفق أحمد عرابي أسفل خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق بمحافظة الشرقية لربط شرقها بغربها، اعتبارا من غدا الخميس، حيث سيتم البدء في أعمال المشروع بالتنسيق مع أجهزة المحافظة الأمر الذى يتطلب معه بعض التعديلات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من الأعمال.

استقلال القطار المتجه من الزقازيق إلى القاهرة

وأضافت «السكة الحديد» في بيان لها، أنه تيسيراً على الركاب وبوصول القطارات القادمة من القاهرة إلى المنصورة طريق خط الشرق بمحطة الزقازيق برصيف رقم 5 يقوم الركاب بالنزول واستقلال القطار المتجه من الزقازيق إلى المنصورة المتواجد برصيف رقم 4 وكذلك القطارات القادمة من المنصورة إلى القاهرة طريق خط الشرق بمحطة الزقازيق برصيف رقم 4 يقوم الركاب بالنزول واستقلال القطار المتجه من الزقازيق إلى القاهرة المتواجد برصيف رقم 5.

التنسيق لوصول القطارات القادمة من القاهرة أو المنصورة إلى محطة الزقازيق

وأكدت أنه تم مراعاة انتقال الركاب بنفس الرصيف بمحطة الزقازيق مع الأخذ فى الاعتبار التنسيق لوصول القطارات القادمة من القاهرة أو المنصورة إلى محطة الزقازيق بنفس المواعيد لعدم التأثير على مواعيد وصول الركاب.

تعديل جدول قطار 1418

ويتم مسير قطاري 332 / 343 إكسبريس الصالحية / القاهرة و قطار 1112 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة طريق الطوالي الزقازيق/ بنها / القاهرة كالجدول المرفق، وكذلك تعديل جدول قطار 1418 تحيا مصر الزقازيق / القاهرة.