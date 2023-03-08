تجديد حبس 3 أشخاص لتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في القاهرة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 3 أشخاص في القاهرة، لتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما اعترافوا بارتكابهم الواقعة عن طريق أسلوب قطع وتوصيل الأسلاك، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، المتهمين بسرقة عدد من الدرجات النارية، بعد أن وصل بلاغ لقسم شرطة الشرابية بالقاهرة، تفيد تضررعدد من المواطنين من المتهمين وسرقة دراجاتهم.

وأضاف المتهمين في التحقيقات، أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وارتكاب 11 واقعة بالأسلوب ذاته، باستخدام سيارات مستأجرة، واستخدام اللوحات المصطنعة على السيارات المستأجرة لعدم تحديد هويتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهم للنيابة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المنتظرة

وحول العقوبة المتوقعة للمتهمين، أوضح المحامي حسن شومان، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار المحامي لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».