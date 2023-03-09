نقيب الفلاحين: موسم حصاد الثوم مُبشر وسعر الطن يبدأ من 50 ألف جنيه

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن حصاد الثوم بدأ في صعيد مصر، وتعد محافظتي المنيا وبني سويف من أكثر محافظات مصر زراعًة للثوم، لافتا إلى أن مساحة زراعة الثوم في مصر هذا الموسم أقل من الموسم السابق وتصل لنحو 70 ألف فدان تقريبا.

نقيب الفلاحين: أسعار الثوم مرتفعة عن العام الماضي

وأضاف «أبوصدام» أن أسعار الثوم مرتفعة عن العام الماضي، حيث تراوح سعر كيلو الثوم في الحقل بين 4 و6 جنيهات، بعدما تراوح سعره خلال الموسم الماضي بين 1.5 و2.5 جنيه، ويشتري التجار فدان الثوم بسعر يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه حاليا، حيث كان يباع الفدان العام الماضي بسعر يتراوح بين 35 و45 ألف حسب النوع وجودة المحصول وكمية الإنتاج.

أبو صدام: فدان الثوم ينتج من 10 إلى 12 طن للفدان

وأشار عبدالرحمن، إلى أن فدان الثوم ينتج من 10 إلى 12 طن للفدان وقد يصل إلى 18 طنا في بعض الأنواع حسب جودة الأرض، متابعا أن طن الثوم المعد للتصدير يصل حاليا سعره إلى 20 ألف جنيه، ما يبشر بموسم جيد للمزارعين.

وأكد «أبوصدام» أن زراعة الثوم تتم في شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام ويحصد غالبا في شهري مارس وأبريل، ويزرع الفلاحون غالبا نوعين من الثوم هم البلدي أبيض اللون والثوم الصيني، الذي يميل إلى الاحمرار، متوقعا أن يعوض المزارعون خسائرهم التي تكبدوها في المواسم السابقة.