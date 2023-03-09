«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية، اليوم.

كوبري أكتوبر تشهد كثافات مرورية

وأفادت الإعلامية هالة الحملاوي، بأن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية بسيطة لا تؤثر على معدل الحركة، لكن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متقطعة تقل تدريجيا حتى نصل إلى غمرة.

ويشهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية، تزامنا مع ظهور كثافات على الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد بعض السيولة المرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

كثافات مرورية عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية

وأفاد التقرير بظهور كثافات مرورية بمنطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، وفي الجيزة، يشهد شارع الهرم بعض الكثافات المرورية بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة، ما يخلق تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية.