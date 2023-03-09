جومانا مراد: سعيدة بردود الفعل على «تيزر» مسلسل عملة نادرة

تواصل الفنانة جومانا مراد تصوير باقي مشاهدها في مسلسل عملة نادرة التي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة نيللي كريم.

وطُرح التيزر الأول لمسلسل عملة نادرة، منذ أيامٍ عدة، وحقق ردود فعل واسعة، وقالت الفنانة جومانا مراد: «سعيدة جدا بالتيرز المبدئي وناس كتير كلموني وهنوني إنهم متوقعين إن العمل هيكون مميز إن شاء الله».

جومانا مراد تتحدث عن مسلسل عملة نادرة

وتابعت جومانا مراد قائلة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقدّم فيها الدراما الصعيدية، لكن سبق وقدّمتها منذ سنوات طويلة، لكن الصعيدي في عملة نادرة مختلف تمامًا عما قدمته من قبل.

وأكدت جومانا مراد بأن شخصيتها في مسلسل عملة نادرة شخصية ثرية للغاية وهي تحب كثيرًا الشخصيات المركبة التي تسمح للفنان بأن يخرج كل طاقته التمثيلية.

يذكر أنّ مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وجمال سليمان، وكمال أبو رية، وهو من تأليف مدحت العدل، واخراج محمد جمال العدل.