عرض المتهم بقتل شاب أثناء الدفاع عن شقيقته بالقاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين أثناء دفاعة عن شقيقته بالزاويه الحمراء على الطب الشرعي لاجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة تقرير بما رصدته كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

بلاغ بمشاجرة

وتلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء إخطارًا من أحدي المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب مصاب بطعنه نافذه في القلب بإدعاء مشاجرة ووفاته أثناء إجراءات الإسعافات، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنه نافذه في القلب

عاطل وراء ارتكاب الواقعة

وكشفت التحريات بأن عاطل وراء إرتكاب الواقعة، وأضافت التحريات بأن شقيقة المجني عليه أثناء عودتها للمنزل إستوقفها المتهم محاولا التحرش بها، وعندما فشل قام بضربها، وأوضحت التحريات بأن الفتاة إتصلت تستنجد بشقيقها، وعلي الفور ذهب المجني عليه لشقيقته وأثناء توجهه للمتهم لمعاتبته فاجأة بطعنه في القلب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.