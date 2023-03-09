وزير الخارجية الروسي يستقبل نظيره السعودي في موسكو

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس.

وأشاد لافروف، خلال الاجتماع الذي أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، بمستوى العلاقات الروسية السعودية، معتبرا تطويرها من الأولويات بالنسبة إلى روسيا، التي تقوم بكل ما يلزم لتحقيق وتنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها على مستوى قيادتي البلدين.

لافروف: نرحب بمشاركة السعودية في تسوية القضايا الإقليمية

قال لافروف «يجري التنسيق الدائم والمتبادل بين روسيا والسعودية على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية المعنية وقطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمارات»، مرحبا باهتمام المملكة للمشاركة بشكل نشط ليس فقط في تسوية القضايا الإقليمية بل على المستوى الدولى أيضا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، أنّه سيبحث مع نظيره الروسي القضايا التي تهم البلدين الصديقين والتحديات التي تواجه العالم، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأزمات المختلفة دوليا وإقليميا، وبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الذين تجمعهما علاقات تاريخية متميزة، والتعاون لتوحيد الرؤى ودعم العلاقات الثنائية.