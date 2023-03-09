«رواد النيل» تكرم أكثر من 30 قيادة نسائية بالبنوك والجامعات وريادة الأعمال

كرّمت مبادرة «رواد النيل»، إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع عدد من الجهات البنوك، أكثر من 30 قيادة نسائية في البنوك والجامعات المصرية، وذلك للدور البارز اللاتي قمن به لدعم المجتمع من خلال مواقعهن المختلفة.

جاء ذلك خلال حفل أقامته المبادرة، بجامعة النيل الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «أنتي ملهمتي»، بمشاركة العديد من الشخصيات النسائية البارزة في القطاع المصرفي والجامعات المصرية ومجتمع ريادة الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني.

ريادة المرأة للأعمال أحد أساسيات تحقيق التمكين الاقتصادي

وقالت الدكتورة هبه لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إن المرأة باتت تلعب دورا رئيسيا في قيادة المجتمع، وتعد ريادة المرأة للأعمال أحد أساسيات تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والحد في الوقت نفسه من عدم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن السيدات في مصر يمتلكن طاقات كبيرة خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وكشفت عن أن الإحصائيات تشير إلى أنه على مدار السنوات الماضية، زادت نسبة تواجد المرأة في مجال ريادة الأعمال والابتكار في العالم كله، مشيرة إلى أن مصر تشهد تنامي دور المرأة في مختلف القطاعات والمناطق، ومنها على سبيل المثال أن 60 في المائة من رواد الأعمال في الصعيد كانوا من السيدات.

برامج تدريبية وخدمات

وأوضحت أن مبادرة رواد النيل وفرت برامج تدريبية وخدمات لأكثر من 6000 سيدة وقدمت دعمها ل أكثر من 200 شركة ومشروع لرائدات الأعمال، من خلال برامجها المختلفة، والتي تشمل برامج ما قبل الاحتضان والاحتضان ومسرعات الأعمال ودعم التصدير وسلاسل القيمة بالإضافة لبرامج الابتكار.

رواد النيل من المبادرات المهتمة بريادة الأعمال

وأشارت إلى أن مبادرة رواد النيل كواحدة من المبادرات المهتمة بريادة الأعمال، تقوم بتكريم عدد من السيدات اللاتي ساهمن في إحداث الفارق في المجتمع في مجال عملهن، سواء في القطاع المصرفي أو التعليمي أو في مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن مبادرة رواد النيل تعتبر نموذجا واضحا لتمكين المرأة وريادتها في المجتمع، حيث أن 45% من العاملين بالمبادرة من السيدات، كما أن نحو 50 في المائة من المدراء من السيدات أيضا.

وأعربت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل عن شكرها لمؤسسة «بهية»، لمشاركتها في الإحتفالية والعرض الذي قدمته المؤسسة خلال الإحتفالية حول التوعية بمرض سرطان الثدي ومخاطرة وطرق الكشف المبكر، كما عرضت إنجي أباظة مدير التمكين الاقتصادي - المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروع تمكين الأسرة المصرية والدور الذي تلعبه المرأة المعيلة في التمكين الإقتصادي بالإضافة إلى عدد من المتحدثات في مجالات مختلفة.

مبادرة رواد النيل

وتم على هامش إحتفالية مبادرة رواد النيل باليوم العالمي للمرأة، تنظيم معرضا لمنتجات الشركات والمشروعات الناشئة المحتضنة بالمباردة والتي تمتلكها رائدات الأعمال، ولاقت منتجاتهن قبولا كبيرا من المشاركين في الإحتفالية وطلبة جامعة النيل.