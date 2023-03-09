إصابة طبيب وزوجته وأبنائه الثلاثة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب زوجان وأبناؤهما الثلاثة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة، في نطاق محافظة بني سويف، اليوم الخميس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على صحراوي الزعفرانة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ إلى مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بني سويف الزعفرانة، اتجاه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى الجامعي

دفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من عبد المنعم حسين عبد العليم، طبيب، 45 سنة، مقيم بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وهالة عمر رمضان 39 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وابنائهما: مالك، 3 سنوات، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و نادين، رضيعة عمر شهرين ولا يوجد اي اصابات ظاهريه، ونرمين عامان، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة طبيا وقانونيا.