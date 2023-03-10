درجات الحرارة اليوم الجمعة.. العظمى على القاهرة 27 مئوية

تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، وفقا لما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، إذ من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، فيما يكون دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، أشارت هيئة الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 27 - 14

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 27 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 25 - 12

- الإسماعيلية 26 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 24 - 13

- رأس سدر26 - 15

- نخل 24 - 04

- كاترين 22- 06

- الطور 27 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 21 - 14

- السلوم 20 - 10

- سيوة 25 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 28 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 31 - 14

- حلايب 28 - 15

- أبو رماد 29 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 29 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 10

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13