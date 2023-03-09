حبس سائق نقل دهس مواطنا في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس سائق سيارة نقلة دهس مواطنا في سيارة بـ15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تلقيت مديرية أمن القاهرة بلاغا مصادمة بين سيارتين ومتوفي بـ 15 مايو، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي لسائق السيارة لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل عندما تلقيت مديرية أمن القاهرة بلاغا مصادمة بين سيارتين ومتوفي بـ 15 مايو، وبالانتقال وفحص الحادث، تبين إصابة أحدهم بكدمات متفرقة في الجسم، وآخر توفي متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم، ووجود سيارة نقل مقطورة، قيادة سائق مقيم بالدقهلية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة.

عقوبة المتهم

وعقب ياسر سيد، المحامي بالنقض، على العقوبة التي تقع على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم، قائلًا إن المادة 238 من القانون نصت على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

العقوبة تصل للسجن لـ 5 سنوات

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال «وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة».