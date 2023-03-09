أستاذ علوم سياسية: الاحتفال بيوم الشهيد واجب وطني لتكريم من ضحوا بأرواحهم

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن احتفالية الشهيد اليوم، حدث مهم وله قيمة عظيمة ومناسبة وطنية يجب أن يحتفل بها الوطن، تكريما للشهداء، لأن التضحية التي قاموا بها لكي يظل الوطن آمن وسالم يجب أن توثق.

انتصار مصر على الإرهاب

وأضاف بدر الدين خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد تضمنت العديد من الرسائل من بينها انتصار مصر على حربها ضد الإرهاب التي لم تكن ستتم دون جنودنا وشهدائنا، لأن تضحياتهم جنبتنا حربا أهلية.

أهمية يوم الشهيد

وتابع أستاذ العلوم السياسية حديثه قائلا: «الاحتفال بيوم الشهيد جاء لتعميق قيم التواصل بين الأجيال، لأن هناك أجيال قادمة لم تعاصر هذه الأحداث، لذلك يجب توعيتهم بالأحداث من خلال قص البطولات التي قام بها جنودنا وشهدائنا حتى يدركوا أن الأمن والأمان الذي ينعموا به الآن لم يكن سهلا بل جاء بعد تضحيات كثيرة من شهدائنا».