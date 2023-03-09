تنفيذ حملة التشجير بختام الأسبوع البيئي السادس بجامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات حملة التشجير بمقر الجامعة الجديد، التي تنفذ بالتعاون مع جمعية حماية البيئة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة من 5 حتى 9 من مارس الجارى، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، والدكتور رأفت الخطيب الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور ياسر عبد الفتاح المشرف العام علي المقر الجديد.

تنفيذ حملة التشجير بهدف تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج أنه فى ختام فعاليات الأسبوع البيئي السادس، تم تنفيذ حملة التشجير بهدف تعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، وأيضاً لدعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل المحيط الجامعي، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة، مشيراً إلى أنه تم افتتاح ملتقى التوظيف العاشر بكلية الزراعة والذى شارك فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات ذات الصلة مجالات التدريب والتوظيف.

ندوة عن التوعية بخطورة أقراص الغلال

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن اليوم الخامس والأخير للأسبوع البيئي السادس شهد مجموعة من الندوات الصحية والثقافية المميزة، حيث تضمن ندوة عن التوعية بخطورة أقراص الغلال المعروفة علمياً بأقراص (فوسفيد الألومنيوم) على حياة الإنسان والحيوان، وماهي بدائلها الآمنة، وقدمها الدكتورة علياء أحمد بمعهد بحوث صحة الحيوان، والدكتورة ميراي مدحت مدرس الطب الشرعي والسموم، حيث أكدتا على أهمية زيادة وعي المواطنين بخطورة أقراص الغلال المستخدمة فى المناطق الريفية كمبيد حشري لحفظ الحبوب والمحاصيل من التسوس والتلف، حيث انتشرت فى الآونة الأخيرة كوسيلة للانتحار.

إعداد الوجبات السليمة للطفل وعدم تناول الأطعمة

وأضاف أنه جرى تنظيم ندوة أخرى عن تغذية الأم والطفل وتحدثت فيها الدكتورة إيمان رشدي أستاذ مساعد الصحة العامة بكلية الطب، عن مكونات الغذاء الصحي للأم الحامل والمرضع والذى يجب أن يشتمل على جميع العناصر الغذائية من الفيتامينات والبروتينات والنشويات والمواد الدهنية والسكرية، وضرورة الإكثار من العصائر الطبيعية والأعشاب الطبية وأكل الخضروات الطازجة والاهتمام بتناول المأكولات الغنية بالحديد،وكيفية إعداد الوجبات السليمة للطفل وعدم تناول الأطعمة خارج المنزل منعاً لحدوث المشكلات الصحية أو التسمم الغذائي.

وأشارت الدكتورة صباح صابر، إلى أنه تم عقد ندوة طبية عن أهمية الصحة الجنسية لصحة الشباب، وشرح فيها الدكتور عثمان عبد الكريم أستاذ النسا والتوليد بكلية الطب مفهوم التربية الجنسية ومبادئها، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية فى اكساب المراهقين والشباب المعلومات الكافية والمهارات اللازمة والقيم الإيجابية حتى يتفهموا ويتمتعوا بمراحل حياتهم المختلفة، وما يصاحبه من تغيرات فسيولوجية ونفسية، ولكي يتمكنوا من تكوين علاقات آمنة وصحية، ويكونوا قادرين على تحمل مسؤولية قراراتهم الخاصة بالصحة الجنسية، لافتة إلى أن اليوم سيتم تنظيم حفل ختام فعاليات الأسبوع البيئي السادس، وتكريم أفضل الكليات المشاركة فى الفعاليات.