المرشح لجائزة أفضل معلم يكشف تفاصيل مبادرة «رواد التحدي»

قال ربيع عبد الوهاب، المرشح لجائزة أفضل معلم، إن مبادرة «رواد التحدي» ريادية تهدف إلى نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف أنها تأتي ضمن مراحل مسابقة أفضل معلم المرشح لها ونجح في الوصول إلى المرحلة الثانية من المسابقة، باعتباره المصري الوحيد الذي وصل إلى هذه المرحلة حيث تقدم للجائزة أكثر من 5000 معلم من 6 دول عربية، هي مصر والأردن والإمارات والسعودية والبحرين والكويت.

أهداف مبادرة رواد التحدي

وقال في تصريحات لـ«الوطن» إن مبادرة رواد التحدي مدعومة من جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وتأتي ضمن المرحلة الثانية من مراحل مسابقة أفضل معلم في العالم، ومن ضمن شروط المسابقة أن يقدم المتسابق فكرة ريادية مبتكرة تفيد المجتمع.

وأوضح أن مبادرة رواد التحدي ستكون على نطاق محافظة القليوبية فقط في هذه المرحلة، ولكنه يأمل أن يتوسع نطاق المباردة ليشمل محافظات الجمهورية وكل الأفراد من ذوي الهمم، موضحا أن المبادرة تهدف إلى:

دمج ذوي الهمم في جميع الأنشطة التعليمية والعملية

إكساب ذوي المهارات اللازمة لريادة الأعمال

نشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب ذوي الهمم

تعزيز منظومة ريادة الأعمال والاستثمار في التعليم

بناء شخصية الطالب من ذوي الهمم وتعزيز ثقته بنفسه

تحفيز روح المبادرة والطموح لدى هذه الفئة من الطلاب

توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم.

توفير أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز ذوي الهمم نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية.

تدريب الطلاب على مهارات الاستثمار والادخارعبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية.

تدريب الطلاب على الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية.

أنشطة رواد التحدي

وأضاف ربيع عبد الوهاب أن رواد التحدي تجهز الآن لمعرض يضم أعمال ومصنوعات يدوية من ذوي الهمم سوف يتم إطلاقه قبل رمضان المقبل، وهذا المعرض يأتي ضمن عدد من الفعاليات التي تقوم بها المبادرة.

وأوضح أن المبادرة تشمل مدارس النور للمكفوفين ومدارس التربية الفكرية ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع ومدارس التربية الفكرية للمرحلة الإعدادية والثانوية لتدريبهم على ريادة الأعمال على مستوى محافظة القليوبية.

وأشار المرشح لجائزة أفضل معلم إلى أن الطلاب من ذوي الهمم سوف يتلقون تدريب على مراحل مختلفة مرحلة التدريب النظري من خلال منهج معد خصيصا لذوي الهمم يعلمهم ريادة الأعمال، مرحلة التدريب العملي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، وإنشاء منصة تفاعلية لتمكين الطلاب من ذوي الهمم ، حاضنات أعمال خاصة للطلاب من ذوي الهمم.