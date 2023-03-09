كاتب عن بطولات الجيش لقناة الحياة: مصر مليئة بالقصص المشابهة لـ«مثلث القيادة»

قال الكاتب محمد نبيل، مؤلف موسوعة حكايات الولاد والأرض، عن بطولات وتضحيات شهداء الجيش والشرطة، إن مصر مليئة بالقصص الحقيقية المشابهة لقصة مثلث القيادة خلال الندوة التثقيفية الـ73 للقوات المسلحة.

قصص في كل الميادين والمحافظات

وأضاف «نبيل»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذه القصص ليست فقط في سيناء، لكن بالواحات وأسوان وصعيد مصر ودلتا مصر والإسكندرية والقاهرة وحلوان، في كل الميادين والمحافظات والقرى والنجوع والكفور.

يذكر أن «مثلث القيادة» هم 3 من فرسان مصر وخيرة شبابها، جمعهم القدر في يوم واحد ومشهد واحد في يوم التخرج بمثلث القيادة، وهم يسلمون العلم لبعضهم البعض، الأول هو الرائد مصطفى حجاجي مساعد الدفعة 103 حربية، والثاني هو الرائد البطل محمد علي العزب مساعد الدفعة 104 حربية، والثالث فهو الرائد البطل عماد الدين أبورجيلة حامل العلم.

يوم الشهيد

ويأتي الاحتفال بـ يوم الشهيد تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969، والذي ضرب أروع مثالا على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيد على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.