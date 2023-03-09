إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

أصيب 5 أشخاص مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، في نجع حمادي، بقنا أمام قرية طوبيا بجوار مجمع ألومنيوم نجع حمادي ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركز.

حادث تصادم سيارتين في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف الذي تلقى بلاغا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية طوبيا في نجع حمادي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف ومعها قوات أمنية إلى موقع حادث قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى العلاج اللازم.

وبناء على إخطار إسعاف قنا، أعلن استقبال مستشفى نجع حمادي، حالة الطوارئ واستلم والمصابين ويقوم فريق طبي حاليا بعلاجهم.

تسيير حركة الطريق في الاتجاهين قنا نجع حمادي

ورفع رجال المرور أثار الحادث، والذي تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من أحد قائدي السيارتين المتصادمتين، وجاري تسيير حركة الطريق في الاتجاهين قنا نجع حمادي والعكس، حرر محضرًا بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.