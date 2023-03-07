إحلال وتجديد خطي صرف صحي بدمياط الجديدة بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم طرح إحلال وتجديد جزء من خطي الصرف الصحي بين محطة رفع الحي الخامس ومحطة الإستاد بإجمالي 3700 متر للخطين بمدينة دمياط الجديدة، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه من مواسير زهر مرن 450 مم إلى مواسير بولي ايسلين 450 مم، شاملة غرف المحابس وصيانة غرف التهدئة للحفاظ على شبكة المرافق بالمدينة وزيادة القدرة الاستيعابية تماشياً مع محاور خطة التنمية بالمدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المرافق العامة واستمراراً لتكثيف الجهود المبذولة في هذا الشأن.

إحلال وتجديد خطي صرف صحي بدمياط الجديدة

وصرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه تم إجراء جلسة المزاد العلني بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر جهاز المدينة الصالحية الجديدة، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبية احتياجات سكان المدينة وتوفير كافة الخدمات لجميع السكان.

اختيار الأنشطة حسب احتياجات المكان

وأشار المهندس خالد شاهين، إلى بيع محلين تجاريين بالمدينة بأنشطة تجارية مختلفة «مخبز أفرنجي وسياحي - عصائر»، مؤكدا اختيار الأنشطة حسب احتياجات المكان وسيتم الإعلان عن المزاد القادم قريبا طبقاً لاحتياجات السكان، ولتوفير الخدمات.