نجل الشهيد محمد الأكشر لقناة الحياة: «شرف ليا إن بابا استشهد علشان كلنا نعيش»

قال الطفل بلال، نجل الشهيد نقيب محمد الأكشر، إن عمره الآن 9 سنوات، ولا يزال يكتب الجوابات لوالده وأمه التي رحلت بعد وفاة أبيه بـ6 أشهر، مضيفا: «عندي صورهم وبفتكرهم دايما، وشرف ليا أن بابا استشهد علشان كلنا نعيش».

بلال الأكشر: دائما بساعد جدتي في كل اللي تحتاجه

وأضاف «الأكشر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه دائما ما يساعد جدته في كل ما تحتاجه، معقبا: «بعملها اللي هي عايزاه، وهي بتعملي اللي أنا عايزه».

واستطرد: «الرئيس السيسي قالي أنت بطل وباباك مات شهيد وهو أفضل واحد استشهد في سيناء»، مضيفا: «أنا مبسوط جدا وبذاكر كويس».