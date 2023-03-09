«المطاعم السياحية»: حجوزات السحور والإفطار ترتفع بالأسبوع الثاني من رمضان

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، والتابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب حجوزات المطاعم لوجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان ستبدأ في الارتفاع بداية من الأسبوع الثاني من الشهر، لافتا إلى أن غالبية الأسرالمصرية تٌفضل تناول الإفطار والسحور بالمنزل خلال الأسبوع الأول من رمضان.

الإقبال على إفطار وسحور الأسبوع الأول ضعيفة حتى الآن

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال الأسبوع الأول من رمضان ضعيفة حتى الآن، وذلك بالرغم من تلقي العديد من المطاعم حجوزات من شركات ومؤسسات لإقامة حفلات إفطار جماعي لموظفيها خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الأسابيع المقبلة سترفع من نسب الإقبال على المطاعم السياحية خلال رمضان، لافتا إلى أن ذروة الإقبال على تناول السحور والإفطار ستكون خلال الأسبوع الأخير من الشهر.

الحفاظ على جودة الوجبات المقدمة للرواد

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة،إلى أنه للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للرواد فإن العديد من المطاعم والمنشآت السياحية قررت رفع أسعار الوجبات السياحية بها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات واللحوم والفراخ مؤخرا، لافتا إلى أن الزيادات فى الأسعار ستتراوح بين 20 و25%، لافتا إلى أن الأسعار الجديدة تبدو طبيعية ولن تؤثر على نسب إقبال المواطنين أو السياح الأجانب والعرب على تناول الطعام بالمطاعم السياحية.

وأشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تنتظر حاليا رد وزارة السياحة على طلبها بتعديل مواعيد غلق المطاعم السياحية خلال رمضان لتكون حتى الساعة 3 فجرا، مشيرا إلى أن الموافقة على هذا الطلب سيسهم في زيادة نسب إقبال المواطنين والسياح العرب على تناول وجبة السحور بالمطاعم السياحية.