تفاصيل مقتل سيدة عجوز على يد عامل بالمنوفية.. «وصلها البيت وأنهى حياتها»

شهدت قرية هورين التابعة لمدينة بركة السبع بمحافظة الموفية، واقعة مأساوية راح ضحيتها سيدة عجوز بعدما أنهى حياتها عامل كان يوصلها إلى منزلها، وذلك بغرض السرقة.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بلاغا بالعثور على جثة سيدة تدعى «روحية» داخل منزلها في قرية هورين بمركز بركة السبع، وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وفي أقل من 24 ساعة كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الجريمة، وتبين أن المتهم يعمل عامل في شركة أمن، وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وأمكن ضبط المتهم

كما تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالقبض على عامل قام بقتل سيدة عجوز وسرقة مشغولات ذهبية بحوزتها، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

اعتراف المتهم بالجريمة

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة، حيث قام بخنق المجني عليها حتى فارقت الحياة، وذلك أثناء توصيلها إلى منزلها، بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية والأموال، وأبلغ عن مكان المسروقات، واعترف تفصيليا بما حدث، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية هورين بعد وفاة السيدة العجوز، حيث تم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير وسط صدمة من الجميع.

العقوبة القانونية

ومن الناحية القانونية، تصل عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الحبس المشدد وتصل إلى الإعدام بحسب ملابسات الواقعة، وفق ما أكده علاء عطية المستشار القانوني.