خريطة فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالمنوفية خلال أسبوع.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار عن عدة قرى بمدينة مركز أشمون خلال الأسبوع المقبل، بالتبادل ما بين القرى، إذ يجري فصل محولات أشمون للصيانة الدورية.

وتعتذر الشركة لعملائها بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي عن هذا الفصل، وتدعوهم لتدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات.

أماكن قطع الكهرباء

وحددت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أماكن فصل التيار الكهربائي على مدار الأسبوع القادم غداالسبت، إذ ينقطع التيار عن مستشفى العربي وعملية صرف سمادون وعملية صرف جريس وعملية مياه البنية ومستشفى الشرق وقرى البرامية والكواري وأشمون ومستشفى اليوم الواحد ومستشفى أشمون العام وعملية رفع 1 و2 وشطانوف وشعشاعة وأبو يوسف وكفر السيد ومياه شطانوف، وكفر عطا وجريس وعملية مياه جريس ومستشفى جريس والقرى والعزب التابعة.

خريطة قطع الكهرباء

يوم الأحد: فصل التيار الكهربائى عن عملية مياه تنقية مجارى أشمون.

يوم الاثنين: قطع التيار الكهربائي عن قرى بوهة والحواصي ومنيل وجويدة وشعشاع ومياه الحلواصى.

يوم الثلاثاء: فصل الكهرباء عن مستشفى العربي وطاليا والقناطرين ومنيل ودويب والفرعونية والبرانية.

يوم الأربعاء: قطع الكهرباء عن محلة سبك وأبورقبة وكفر محمود وعملية مياة أبو رقية وشوشاى ومجرياى ومياه شوشاى وشنشور ومياه شنشور وبراشيم وسنترال قورص وكفر قورص .

مواعيد قطع الكهرباء

وأوضحت شركة شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء طوال الأسبوع من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا.