القبض على سائق بحوزته 60 كيسا من مخدر الحشيش

ألقت مباحث أبو النمرس بمحافظة الجيزة، القبض على سائق بحوزته 60 كيسًا من مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المتهم يعمل سائق ويروج بضاعته في السيارة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه بالقبض على سائق بحوزته 60 كيسًا من مخدر الحشيش أثناء ترويجها على عملائه بدائرة القسم، وأكدت تحريات المباحث أن المتهم يعمل سائق ويروج لبضاعته باستخدام السيارة التي يعمل بها.

وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارة.