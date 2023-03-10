النفط يتجه نحو التراجع عالمياً والبرميل يسجل 75 دولارا

تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بالقرب من 75 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، وكان من المقرر أن تنخفض أكثر من 5 % هذا الأسبوع، متأثرة بالمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم، ما يزيد من مخاطر الركود التي قد تضعف الطلب على الطاقة.

ضعف استهلاك النفط في الولايات المتحدة وأوروبا

وردد أمين عام أوبك «هيثم الغيص»، مثل هذه المخاوف قائلا إن ضعف استهلاك النفط في الولايات المتحدة وأوروبا قد يهدد السوق، كما تتبع التجار تدفقات الطاقة من روسيا حيث توقفت صادرات البلاد النفطية بشكل جيد حتى في مواجهة العقوبات المتصاعدة، وفي غضون ذلك، واصل المستثمرون تقييم توقعات الطلب في الصين، حيث قام أكبر مستورد للخام في العالم بتفكيك قيود Covid الصارمة لكنه حدد هدف نمو متواضع لهذا العام.

أسعار الكربون في الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى ما فوق 100 يورو

وارتفع سعر التصاريح في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى أكثر من 100 يورو في مارس، مقتربًا من مستويات قياسية تجاوزت 105 يورو في الشهر السابق مع تزايد احتمالات ارتفاع النشاط وطلب الشركات الصناعية للحصول على تصاريح.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي في 21 فبراير على خطط لجمع 20 مليار يورو في شكل منح من سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، جزئيًا عن طريق الاحتفاظ بمبيعات تصاريح الكربون في وقت أبكر مما هو مخطط له، وستكون البلدان قادرة على إنفاق المنح على الطاقة المتجددة والتجديدات الموفرة للطاقة للمساعدة في استبدال الغاز الروسي، ومشاريع لمساعدة الصناعات الثقيلة على إزالة الكربون.

موعد نهائي في أبريل للشراء وتقديم تصاريح كافية لتغطية

وفي الوقت نفسه، لدى الشركات موعد نهائي في أبريل للشراء وتقديم تصاريح كافية لتغطية انبعاثات العام الماضي، يجبر نظام تجارة الانبعاثات (ETS) التابع للاتحاد الأوروبي المصنعين وشركات الطاقة وشركات الطيران على دفع ثمن كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث منها كجزء من جهود أوروبا لتحقيق أهدافها المناخية.