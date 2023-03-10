تعرف على مواعيد سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

كشفت الأرصاد الجوية عن موجة شتوية جديدة تضرب مصر اعتبارًا من مساء الإثنين المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع، يسود خلالها طقس ممطر على أنحاء عدة، إذ تسقط أمطار متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة وذلك يوم 13 مارس الجاري.

سقوط مطر على القاهرة الكبرى

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع الثلاثاء المقبل سقوط مطر بنسبة بين 60 لـ 70 على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فضلا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بني 30 لـ 40 % على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

سقوط مطر

وذكرت أن هناك توقعات بسقوط أمطار الأربعاء المقبل تصل حدتها لـ 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأكدت الأرصاد أن خرائط الطقس تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء والتي يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة على مدار اليوم وسجلت الآتي:

- القاهرة 27 - 14

- العاصمة الإدارية 27 - 14

- أكتوبر 28 - 14

- بنها 27 - 14

- دمنهور 26 - 13

- وادي النطرون 26 - 13

- كفر الشيخ 27 - 14

- المنصورة 27 - 14

- الزقازيق 27 - 14

- شبين الكوم 26 - 14

- طنطا 26 - 14

- دمياط 26- 13

- بورسعيد 25 - 12

- الإسماعيلية 26 - 13

- السويس 26 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 24 - 13

- رأس سدر26 - 15

- نخل 24 - 04

- كاترين 22- 06

- الطور 27 - 15

- طابا 25 - 15

- شرم الشيخ 27 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 21 - 14

- السلوم 20 - 10

- سيوة 25 - 10

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 28 - 16

- سفاجا 28 - 15

- مرسى علم 28 - 15

- شلاتين 31 - 14

- حلايب 28 - 15

- أبو رماد 29 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 29 - 10

- بني سويف 28 - 11

- المنيا 28 - 10

- أسيوط 29 - 11

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 15

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 29 - 12

- أبو سمبل 30 - 13.