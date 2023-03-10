«الأرصاد»: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد منذ الأمس ارتفاعا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، واليوم ستشهد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، مقارنة بـ 24 درجة بالأمس، بحيث تستمر ارتفاعات درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ مصادر الكتل الهوائية في طبقات الجو العليا بالمرتفع الجوي ستساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي ففي فترات النهار سنشعر بالأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء شمال الصعيد، وأجواء دافئة على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم ينتهِ، لكنه سينتهي في 20 مارس ويبدأ فصل الربيع بعد ذلك، ويتسم نصفه الأول ببعض سمات الشتاء، وبالتالي، فإن وقت الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة لم يأتِ بعد.