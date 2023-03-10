حبس المتهم بسرقة أبواب وشبابيك المساكن في القاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم بسرقة أبواب وشبابيك المساكن بأسلوب «الفك» بمنشأة ناصر، بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

إخطار لقسم شرطة منشأرة ناصر

تعود تفاصيل البلاغ لوصول اخطار لقسم شرطة منشأة ناصر بقيام احد الاشخاص له معلومات جنائية سابقة بمزاولة نشاط اجرامي تخصص بسرقة أبواب وشبابيك المساكن بأسلوب "الفك".

3 وقائع سرقة

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المتهم بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى تاجر خردة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضرا بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

محامي يوضح العقوبة

أوضح المحامي حسن شومان، الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات وهو: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».